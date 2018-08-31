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Глава РПЦ Кирилл говорит о Томосе для УПЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем

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Кирилл с Варфоломеем говорят о Томосе для УПЦ
Кирилл с Варфоломеем говорят о Томосе для УПЦ / Громадське

В пятницу, 31 августа, Московский патриарх, глава Русской православной церкви Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем. Во время встречи стороны должны обсудить вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви.

Об этом сообщает "Громадське".

В составе делегации из Москвы на встречу также прибыл глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион.

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Отметим, что с 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской Патриархии. На нем обсудят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Теги: Новости Украины Новости России УПЦ КП УПЦ МП Патриарх Кирилл Единая поместная церковь религия Беспорядки в Турции РПЦ
Источник: 24 Канал
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