Глава РПЦ Кирилл говорит о Томосе для УПЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем
В пятницу, 31 августа, Московский патриарх, глава Русской православной церкви Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем. Во время встречи стороны должны обсудить вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви.
Об этом сообщает "Громадське".
В составе делегации из Москвы на встречу также прибыл глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион.
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Отметим, что с 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской Патриархии. На нем обсудят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.