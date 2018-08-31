Глава РПЦ Кирилл говорит о Томосе для УПЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем

В пятницу, 31 августа, Московский патриарх, глава Русской православной церкви Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем. Во время встречи стороны должны обсудить вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви.

Об этом сообщает "Громадське".

В составе делегации из Москвы на встречу также прибыл глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион.

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Отметим, что с 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской Патриархии. На нем обсудят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.

Зустріч Московського та Константинопольського патріархів у Стамбулі pic.twitter.com/RgRVLXlfIr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Українці прийшли на місце зустрічі патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія у Стамбулі. Вони вимагають надати Українській православній церкві автокефалію pic.twitter.com/w4SKA3otOV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Патріарх Кирили прибув до Стамбула на зустіч з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Вони мають обговорити питання української церкви. До місця зустрічі вийшли близько 30 українців у вишиванках на підтримку автокефалії української православної церкви pic.twitter.com/WH4TQuButP — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.