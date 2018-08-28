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На что пойдет Россия, чтобы помешать Украине получить Томос об автокефалии

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Россия использует силу, чтобы помешать Украине получить Томос
Россия использует силу, чтобы помешать Украине получить Томос / Фото из открытых источников

Россия больше не верит в то, что ей удастся предотвратить предоставление Украинской православной церкви Томоса об автокефалии подкупом, шантажом и кулуарными договоренностями. Поэтому спецслужбы РФ решили применить силу.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, нынешней ситуацией разочарован и президент России Владимир Путин, и руководитель РПЦ Кирилл (Гундяев).

Понятно, что Путин лично и его окружение очень разочарованы ситуацией, которая сложилась, поскольку понимают, что теряют один из важнейших рычагов влияния на Украину. Но наибольшее раздражение вызывает, что предоставление Томоса об автокефалии УПЦ ставит под угрозу срыва дальнейшую операцию по устранению нынешней украинской власти во время президентских и парламентских выборов в 2019 году и приведение к власти в Украине лояльных Кремлю политических сил,
– отметил Тымчук.

Нардеп подчеркнул, что ФСБ и Служба внешней разведки РФ в "бессильной ярости" будут использовать свой последний инструмент – силовой.

"Да, Каменец-Подольская епархия экзархата РПЦ в Украину организовала Крестный ход в Почаевскую лавру. При этом, на паломников "титушного" вида, представители епархии в Почаеве натянули футболки с призывом "готовиться к войне", – отметил Тымчук.

Он отметил, что именно это основание в своей риторике использует Вадим Новинский и другие политики, которые поддерживают УПЦ МП.

Нардеп добавил, что Кремль показывает свою готовность пролить кровь на религиозной почве, и формирует предпосылки и информационный фон для дальнейших провокаций.

"Кроме того, по информации группы ИС, руководство Одесской епархии экзархата РПЦ в Украине получило из секретариата Московского патриархата и отдела внешних церковных связей РПЦ очередное распоряжение. В данном распоряжении говорится о необходимости более широко использовать фактор "политического православия" для дальнейшего расшатывание и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе и создание напряженности среди общественности на религиозной почве. При этом в распоряжении акцентировано внимание, что данные меры должны происходить в более активной форме, а именно организации и проведении акций протеста и неповиновения при участии прихожан экзархата РПЦ в Украине", – подытожил Тымчук.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Путин Единая поместная церковь религия
Источник: 24 Канал
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