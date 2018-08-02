Единая УПЦ получит все лавры и храмы Московского патриархата в Украине, – Филарет

Россия не имеет в Украине никакой церковной собственности, поэтому после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

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"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра – чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской православной церкви Московского патриархата", – рассказал он.

Глава УПЦ КП отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры после получения автокефалии будут принадлежать Украинской православной церкви.

Когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет,

– подчеркнул Филарет.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.