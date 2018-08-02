Єдина УПЦ отримає всі лаври і храми Московського патріархату в Україні, – Філарет

Росія не має в Україні ніякої церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає прес-служба УПЦ КП.

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"Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Власність церкви в Україні є власністю української церкви. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави. І держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату", – розповів він.

Глава УПЦ КП зауважив, що Києво-Печерська і Почаївська лаври після отримання автокефалії будуть належати Українській православній церкві.

Коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві. Бо це є українська святиня. І Росія, і Московський патріархат ніякого відношення до цих святинь не має. А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має,

– наголосив Філарет.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.