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Коли Україна отримає Томос про автокефалію: названо дату

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Філарет розповів, коли Україна може отримами Томос про автокефалію
Філарет розповів, коли Україна може отримами Томос про автокефалію / Фото з відкритих джерел

До кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм Українській православній церкві Томосу про автокефалію

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю "Прямому".

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"Перше – комісія повинна об’їхати всі церкви. Друге – скликання Синоду. А Синод буде скликаний не раніше кінця серпня. Бо тут канікули будуть літні, в тому числі і в Синоді Константинопольської церкви. Але в цьому році обов’язково буде це питання вирішено", – наголосив він.

Предстоятель УПЦ КП вважає, що Священний Синод Вселенського патріархату видасть Томос Українській православній церкві, адже це "воля Божа".

Я насамперед покладаю надію на Бога, бо від Бога все залежить. Це ми, люди, думаємо, що від нас залежить. Але в дійсності все залежить від Бога. І тому я особисто надію покладаю насамперед на Бога. Але впевнений, що і Вселенський патріарх змушений буде виконувати волю Божу,
– наголосив Філарет.

Також, він зауважив, що Вселенський патріарх Варфоломій може надати українській церкві автокефалію незважаючи на незгоду деяких митрополитів, адже "вони змушені підкорятися більшості, а більшість завжди буде з патріархом".

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: УПЦ МП Новини України Новини політики Філарет Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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