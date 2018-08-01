Когда Украина получит Томос об автокефалии: названа дата

До конца 2018 года будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской православной церкви Томоса об автокефалии

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "Прямому".

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"Первое – комиссия должна объехать все церкви. Второе – созыв Синода. А Синод будет созван не ранее конца августа. Потому что здесь каникулы будут летние, в том числе и в Синоде Константинопольской церкви. Но в этом году обязательно будет этот вопрос решен", – подчеркнул он.

Предстоятель УПЦ КП считает, что Священный Синод Вселенского патриархата выдаст Томос Украинской православной церкви, ведь это "воля Божья".

Я в первую очередь возлагаю надежду на Бога, ибо от Бога все зависит. Это мы, люди, думаем, что от нас зависит. Но в действительности все зависит от Бога. И поэтому я лично надежду возлагаю прежде всего на Бога. Но уверен, что и Вселенский патриарх вынужден будет исполнять волю Божию,

– подчеркнул Филарет.

Также, он отметил, что Вселенский патриарх Варфоломей может предоставить украинской церкви автокефалию несмотря на несогласие некоторых митрополитов, ведь "они вынуждены подчиняться большинству, а большинство всегда будет с патриархом".

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.