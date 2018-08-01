Филарет рассказал, как провозглашение автокефалии в Украине ударит по РПЦ и УПЦ МП

Провозглашение автокефалии Украинской православной церковью будет иметь очень сильный удар по позициям Русской православной церкви и Московского патриархата в Украине, ведь РФ придется переписывать свою историю.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, передает "Религиозно-информационная служба Украины".

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Удар будет сильный, очень сильный. Первое – история русской церкви будет начинаться не с крещения Руси, а будет начинаться с 1448 года. С тех пор, когда она отделилась от Киевской митрополии. И сама Москва признала это в 1948 году, когда праздновала 500-летие автокефалии русской церкви. Значит история русской церкви будет начинаться с ХV века. Это – первое,

– заявил Патриарх.

Также, священнослужитель объяснил, почему Украина никогда не была частью России, как часто утверждают российские политики.



"Второе – Украина не была, не является и не будет частью России. Потому что Русь существовала, а России не было как государства. А потом, когда возникло государство, но называлось оно Московией, а не Русью. А Русь – это Украина. Даже Крым , если взять, то Крым принадлежал Руси. Ибо князь Владимир победил византийское войско в Крыму. А раз он победил – значит Крым стал принадлежать Руси. То, что российской Церкви придется переписывать свою историю, и не только церкви, но и России придется переписывать свою историю, – это видно очевидно. И поэтому идет такая бешеная борьба", – отметил Филарет.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.