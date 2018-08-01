Філарет розповів, як проголошення автокефалії в Україні вдарить по РПЦ та УПЦ МП

Проголошення автокефалії Українською православною церквою буде мати дуже сильний удар по позиціях Російської православної церкви та московського патріархату в Україні, адже РФ доведеться переписувати свою історію.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає "Релігійно-інформаційна служба України".

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Удар буде сильний, дуже сильний. Перше – історія російської церкви буде починатися не з хрещення Русі, а буде починатися з 1448 року. З того часу, коли вона відокремилась від Київської митрополії. І сама Москва визнала це в 1948 році, коли святкувала 500-ліття автокефалії російської церкви. Значить історія російської церкви буде починатися з ХV століття. Це – перше,

– заявив Патріарх.

Також, священослужитель пояснив, чому Україна ніколи не була частиною Росії, як часто стверджують російські політики.

"Друге – Україна не була, не є і не буде частиною Росії. Бо Русь існувала, а Росії не було як держави. А потім, коли виникла держава, але називалася вона Московією, а не Руссю. А Русь – це Україна. Навіть Крим, якщо взяти, то Крим належав Русі. Бо князь Володимир переміг візантійське військо в Криму. А раз він переміг – значить Крим став належати Русі. Те, що російській Церкві прийдеться переписувати свою історію, і не тільки церкві, а й Росії прийдеться переписувати свою історію, – це видно очевидно. І тому йде така шалена боротьба", – наголосив Філарет .

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.