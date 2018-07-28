Патріарх Філарет назвав дві перемоги України
Хресна хода у Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі засвідчила дві перемоги – створення єдиної в Україні православної церкви та перемогу над зовнішнім ворогом.
Таку заяву зробив патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет, повідомляє "Укрінформ".
За словами Філарета, підтвердженням об'єднання українського православ'я є присутність на урочистостях у Києві делегації Вселенського патріарха Варфоломія.
Він має твердий намір дати українській церкві Томос про автокефалію нашої церкви,
– додав Філарет.
Нагадаємо, 28 липня у центрі Києва пройшла Хресна хода Української православної церкви Київського патріархату з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Русі-України.
Участь у Хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян. За їхню безпеку відповідало 2,5 тисячі правоохоронців.