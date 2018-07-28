У МВС назвали кількість учасників Хресної ходи в Києві

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що участь у Хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян. За їхню безпеку відповідало 2,5 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що станом на 13:00 годину участь у ході брали близько 65 тисяч осіб.

"Ситуація спокійна та контрольована. Як і вчора, підрозділи вибухотехніків та кінологів перевірили маршрут Ходи, аби не допустити терактів та провокацій. За безпеку громадян відповідають поліцейські, нацгвардійці та підрозділи ДСНС", – наголосив Сергій Яровий.