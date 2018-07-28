В МВД назвали количество участников Крестного хода в Киеве
В Министерстве внутренних дел сообщили, что участие в Крестном ходе за единую поместную церковь приняли около 65 тысяч верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тысячи правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Читайте также: Климкин рассказал о возможном месте крещения Руси
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что по состоянию на 13:00 участие в шествии принимали около 65 тысяч человек.
"Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут Ходы, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", – отметил Сергей Яровой.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Футбольные ворота убили мальчика на Закарпатье27 марта 2016 , 18:36
Минздрав: Уровень рождаемости в Украине равен уровню смертности16 марта 2012 , 09:24 10
Топ-новости: "Шахтер" упустил победу над "Севильей", Селезнёв очередной раз эффектно забивает в России29 апреля 2016 , 07:30
Бояться надо было не "Шахтера", а того, что происходит в "Динамо", – эксперт28 августа 2016 , 09:39