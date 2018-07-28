В МВД назвали количество участников Крестного хода в Киеве

В Министерстве внутренних дел сообщили, что участие в Крестном ходе за единую поместную церковь приняли около 65 тысяч верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тысячи правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что по состоянию на 13:00 участие в шествии принимали около 65 тысяч человек.

"Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут Ходы, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", – отметил Сергей Яровой.