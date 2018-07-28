Патриарх Филарет назвал две победы Украины
Крестный ход в Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси показала две победы – создание единственной в Украине православной церкви и победу над внешним врагом.
Такое заявление сделал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает "Укринформ".
По словам Филарета, подтверждением объединения украинского православия является присутствие на торжествах в Киеве делегации Вселенского патриарха Варфоломея.
Он твердо намерен дать украинской церкви Томос об автокефалии нашей церкви,
– добавил Филарет.
Напомним, 28 июля в центре Киева прошел Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.
Участие в Крестном ходе за единую поместную церковь приняли около 65 тысяч верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тысячи правоохранителей.