Патриарх Филарет назвал две победы Украины

Крестный ход в Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси показала две победы – создание единственной в Украине православной церкви и победу над внешним врагом.

Такое заявление сделал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает "Укринформ". По словам Филарета, подтверждением объединения украинского православия является присутствие на торжествах в Киеве делегации Вселенского патриарха Варфоломея. Он твердо намерен дать украинской церкви Томос об автокефалии нашей церкви,

– добавил Филарет. Напомним, 28 июля в центре Киева прошел Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.



Участие в Крестном ходе за единую поместную церковь приняли около 65 тысяч верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тысячи правоохранителей.