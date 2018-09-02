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Константинопольской церкви требуется согласие других церквей для предоставления автокефалии

749 Читати новину українською
Собор в Стамбуле
Собор в Стамбуле / religions.unian.ua

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые об этом просят.

Об этом сообщает "Громадьске".

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Отмечается, что епископы рассмотрели вопрос о том, насколько Константинопольская церковь уполномочена предоставлять автокефалию церкви, которая об этом просит, без согласия других церквей.

По результатам обсуждения, ответ епископов утвердительный – Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь религия УПЦ МП УПЦ КП
Источник: 24 Канал
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