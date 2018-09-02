Украина выполнила "домашнее задание" – теперь слово за Вселенским патриархатом

Украина уже полностью справилась со всем домашним заданием. Для нас это пройденный этап, ведь есть обращение Президента, и обращения иерархов, то есть формально с украинской стороны все уже выполнено.

Об этом рассказал руководитель департамента по делам религии Министерства культуры Андрей Юраш в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил религиовед, синаксис – это собрание, которое происходит раз в 3-4 года во Вселенский патриархии, и имеет вселенское значение как собрание наиболее влиятельных архиереев, которые готовят почву для принципиальных решений.

Сегодня на синаксис готовили идеологическую почву для нашей автокефалии, чтобы Вселенский патриархат уверился в правильности избранного пути относительно предоставления автокефалии Украине и на этой основе создал единую поместную церковь в государстве,

– сказал Юраш.

Относительно необходимых предпосылок для предоставления Украине Томоса, то Юраш отметил, что: "во-первых, нужна воля Украины, иерархов и политического руководства. Украина уже полностью справилась со всем домашним заданием. Это пройденный этап, ведь есть обращение Президента и обращения иерархов, то есть формально с украинской стороны все уже выполнено", – отметил он.

Юраш также добавил, что остается только Вселенской патриархии со своей стороны выполнить ту часть, которая идет за ней – провести переговоры со всеми каноническими церквями и нейтрализовать откровенных оппонентов со стороны Московского патриархата.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.