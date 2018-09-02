Украине могут предоставить Томос к празднику Покрова, – религиовед

В эти минуты в Стамбуле на собрании всех верховных архиереев Константинопольской Православной Церкви, рассматривают вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал религиовед, доктор исторических наук Арсен Зинченко.

Читайте также: Автокефалия УПЦ: когда украинцы впервые просили Томос у Вселенского патриарха

"Мы все любим такое понятие как справедливость. Сейчас мы являемся свидетелями того, как устанавливается и восстанавливается историческая справедливость относительно статуса украинской церкви. О том, что автокефалия таки будет дана, мы уже слышали во время сообщений о визите Московского патриарха, – отметил религиовед.

Также он отметил, когда состоялось празднование 1030-летия Крещения Руси Украины, то посланник Константинопольского патриарха подтвердил, что это решение все-таки состоится.

Сейчас, я так понимаю, происходит оформление, подготовка томоса на совещании епископов, а затем на Архиерейском соборе. Вскоре этот томос будет заключен, и, вероятно, вскоре – возможно, и к Покровам мы с вами будем слышать, как в Софийском соборе этот томос будет торжественно провозглашено,

– предположил Арсен Зинченко.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Когда праздник Покрова Пресвятой Богородицы?

14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы или, как говорят в народе, Святой Покровы. „Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду – льдом, а девушек – брачным венцом”. Праздник Покрова занимает почетное место среди почтенных праздников в Украине. Праздник Покрова был введен в христианство в 10 веке и имеет под собой то ли легенду, то событие, которое произошло в Царьграде (Константинополе). Город был окружен чужаками (по разным источникам – то могли быть как древние русы (скиты) во главе с князем Аскольдом, так и агаряни (магометане – арабы или турки), и Божья Мать вроде бы покрыла своим омофором горожан, которые молились на всеночной службе в Влахерской церкви.

