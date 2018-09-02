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Автокефалия УПЦ: когда украинцы впервые просили Томос у Вселенского патриарха

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Украинцы просили Томос об автокефалии в 1990 году
Украинцы просили Томос об автокефалии в 1990 году / Фото из открытых источников

В 1990 году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором члены приняли решение "о просьбе предоставления Томоса автокефалии", и тогда его поддержала даже церковь Московского патриархата, которая сегодня выступает против.

Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Главкому".

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Я знаю одно, что Вселенский, а мы с Ющенко были у Вселенского дважды, давно повторял одну и ту же фразу: нет обращения всех православных церквей в Украине к этому. А было ли такое обращение? Было в 1990 году. В 1990-м году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором его члены приняли такое решение и подписали его "о просьбе предоставления Томоса автокефалии". Это обращение подписали те, кто сегодня против (церковь Московского патриархата). Действует ли сегодня то обращение? Не знаю. Но его можно использовать, по крайней мере попробовать,
– отметил он.

По мнению бывшего президента, ранее Российская Федерация имела большее влияние на Вселенского патриарха, чем сейчас.

"Теперь, когда Россия не посетила собор Вселенского на Кипре (в 2016 году), для других церквей открылась если не дверь, то форточка. Вселенский патриарх понял: ему нужна поддержка, а Украинская православная церковь-вторая по размеру в мире. И тогда, когда Ющенко был президентом, он пригласил Вселенского патриарха в Украину, и тот приехал. Тогда Вселенский говорил, что сначала надо решить вопрос принятия Украины в лоно матери-церкви – Константинополя. И сегодня Вселенский патриарх говорит об этом, кстати. По его мнению, аннексия, если использовать политическую терминологию, украинской церкви в состав русской была насильственной", – отметил Кравчук.

Кроме того, политик отметил, что на сегодня есть все предпосылки для того, чтобы вопрос предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви решался.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Теги: Новости Украины Новости России Леонид Кравчук религия Единая поместная церковь Новости политики
Источник: 24 Канал
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