Как Томос повлияет на роль Украины в мире: мнение историка

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви станет одним из самых важных решений для Украины за последние 27 лет, поскольку здешняя нация должна оздоровиться с моральной точки зрения. Кроме того, после этого события Запад получит "живую веру у себя под боком".

Такое мнение высказал историк и политолог Александр Палий, передает "Обозреватель".

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По его мнению, создание единой церкви станет одним из самых важных решений для Украины за последние 27 лет.

"Оно делает нашу церковь более весомым фактором в отстаивании христианских ценностей и оздоровлении нации с моральной точки зрения", – убеждает эксперт.

Одновременно он отметил, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом попробует еще раз повлиять на решение не предоставлять автокефалию Украинской православной церкви, однако его визит не сможет что-то изменить.

Также Палий считает, что переход церквей в приход Киевского патриархата будет достаточно длительным и не всегда легким, правда люди будут делать свой выбор, и внутреннего конфликта на этом фоне в Украине не будет.

"Запад пытался искать живую веру в Латинской Америке, а тут под боком, прямо в центре Европы есть страна, в которой 90% населения считают себя верующими и есть достаточно искреннее религиозное восприятие", – констатировал эксперт.

Напомним, 31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.