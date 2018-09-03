Россия получила громкую пощечину: Украина может получить Томос уже в октябре

Можно утверждать, что решение о предоставлении Украинской единой православной церкви автокефалии принято. Это подтвердил визит Московского патриарха Кирилла в Константинополь. Остается только вопрос, когда это произойдет официально.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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По его словам, 1-3 сентября в Константинополе происходит Синопсис – сбор всех церковных настоятелей православия. Накануне, согласно процедуре, представители Вселенского патриарха Варфоломея ездили в церкви и информировали о намерении предоставить Украинской церкви автокефалию. При этом, отмечает политолог, несогласие сербского архиепископа с таким решением – его особое мнение, не повлияет на предоставление Украинской церкви Томоса.

Пути назад нет. Россия в лице патриарха Кирилла получила громкую пощечину. В самой России уже пишут, что это была чуть ли не дипломатическая катастрофа – отправить Кирилла на переговоры. Кирилл получил не просто поражение, а бежал,

– говорит Леонов.

Как считает эксперт, скорее всего, Украина получит Томос до конца года. Возможно, в октябре. После этого, по его словам, в Украине должен состояться объединительный съезд церквей – Киевского патриархата, автокефальной и, очевидно, значительной части Московского патриархата. Они провозгласят создание Украинской единой поместной церкви. Далее будут технически-административные решения.

УПЦ МП – последнее, что очень тесно связывало Украину с Россией. Это важный элемент и инструмент для российской гибридной войны. Единственная церковь – возможность для Украины идти до конца своим путем,

– отметил Александр Леонов.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.



31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.



На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.