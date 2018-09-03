Как будет предоставляться томос украинской церкви: заявление Порошенко

Вселенский патриархат Константинополя принял решение о том, что имеет право единолично предоставлять томос об автокефалии.

Об этом написал Президент в Twitter.

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"Вселенский Патриархат принял решение о праве без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной церкви. И в первую очередь Украине – право на создание Поместной соборной Украинской православной церкви", – заявил Порошенко.

Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 3, 2018

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.