Если Филарета не признают легитимным, не будет кому предоставлять Томос, – религиовед

Скорее всего, формально Константинопольский патриархат примет решение не о снятии анафемы с патриарха Филарета, а признании ее недействительной.

Такое мнение в комментарии сайту 24 канала заявил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Как известно, вместе с вопросом предоставления автокефалии, Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с Патриарха Филарета.

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Религиовед отметил, что Константинопольский патриарх является арбитром в спорах в православной церкви. Он принимает апелляции на решение той или иной церкви согласно 17-го правила IV Вселенского Собора. "В своем выступлении на Синаксис (архиерейском соборе) Вселенский патриарх Варфоломей отметил, что патриарх Филарет обращался к нему. Мы также знаем, что Константинополь ранее никаких решений относительно патриарха Филарета не принимал, если бы Москва этого не просила. Это означает, что открытое окно возможностей для реабилитации патриарха Филарета", – отметил он.

Поскольку он стоял в основе Киевского патриархата и посвящал епископат, без признания его легитимным невозможно признать все остальное духовенство УПЦ КП легитимным. Весь этот процесс должен начинаться по крайней мере с Филарета. Вероятность этого признания равна вероятности получения Томоса. Поскольку без признания нет кому предоставлять автокефалию,

– отметил Горевой.

При этом он добавил, что, скорее всего, формально будет не снятие анафемы, а признание ее недействительной. Так очень часто случалось в истории Церкви, даже в Московском патриархате. Например "вечные анафемы" старообрядцам были отменены и заключенные "как такие, которые не существовали" поместным Собором РПЦ 1971 года.

"Думаю, что в этот раз может быть задействована такая же схема. Это будет означать, что Вселенское православие признает УПЦ КП действительной, легитимной церковью, а также признает действительность всех их священнодействий: хиротоний, браков, крестин, захоронений и тому подобное. В один момент "неблагодатные" станут благодатными", – пояснил Горевой.

Что такое анафема и почему РПЦ объявила ее Филарету?В христианстве этот термин означает отлучение от церкви и объявление пожизненного проклятия.



Филарет инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), остался ее митрополитом (1990-1992).



В 1992 году он принял участие в восстановлении автокефалии – Украинской православной церкви Киевского патриархата.



На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства.