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Возглавит ли Филарет Единую поместную церковь: комментарий религиоведа

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Патриарх Филарет
Патриарх Филарет / 24 канал

Высокодуховные монахи не способны справиться с церковным институтом в кризисные времена, поэтому на этапе самостоятельности украинского православия руководить церковью должен администратор.

Такое мнение в комментарии сайту "24 канала" заявил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Как известно, вместе с вопросом предоставления автокефалии, Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с Патриарха Филарета.

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После провозглашения анафемы, которая была наложена на нынешнего лидера Украинской православной церкви, Киевского патриархата Филарета, недействительной, состоится легитимизация не только патриарха, но и всего духовенства УПЦ КП и УАПЦ. Таким образом все получат возможность претендовать на престол. Однако понятно, что поскольку только Филарет сейчас находится в патриаршем состоянии, то больше всего шансов у него. По крайней мере с процедурной точки зрения,
– отметил он.

При этом, по его словам, на разных прихожан его назначение может повлиять по-разному. Для верующих УПЦ КП и УАПЦ, как и для многих сторонних обывателей, Филарет – общенациональный лидер. "У него, простите, очень большой рейтинг. Однако в то же время среди верующих УПЦ МП у него большой антирейтинг. Это многих может оттолкнуть. Однако, кроме личных мотивов, надо понимать главное конкурентное преимущество патриарха Филарета – он на деле доказал, что может быть хорошим администратором, он умеет развивать церковные институции", – пояснил религиовед.

"Посмотрите на УПЦ КП, сравните с тем, какой она была в 1992 году, добавьте негативное отношение по крайней мере в течение двух президентских сроков и поймете, что это талант. Конечно, если сравнивать как монахов Онуфрия (глава УПЦ МП ) и Филарета – то Онуфрий выглядит духовнее, и воспринимается большим молитвенником. Однако на этапе самостоятельности украинского православия руководить церковью должен администратор. Высокодуховные монахи не способны справиться с церковным институтом в кризисные времена", – отметил Горевой.

По его словам, яркий пример в подтверждение этого тезиса – текущее состояние УПЦ МП, в котором она оказалась за четыре года предстоятельства митрополита Онуфрия. "К этой церкви был большой кредит доверия накануне Революции Достоинства, она воспринималась как украинская церковь, как церковь большинства. Сейчас она все больше маргинализируется. Она продолжает удерживать большинство религиозной инфраструктуры, однако из нее уходят верующие, она своими действиями углубляет собственный конфликт не только с властью, но и с обществом", - добавил он.

Что такое анафема и почему РПЦ объявила ее Филарету? В христианстве этот термин означает отлучение от церкви и объявление пожизненного проклятия.

Филарет инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ в Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), остался ее митрополитом (1990-1992).

В 1992 году он принял участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства.

Теги: Новости политики Филарет УПЦ МП УПЦ КП религия Новости Украины
Источник: 24 канал
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