В УПЦ МП не верят, что с Филарета снимут анафему

Все поместные церкви без исключения годы неоднократно заявляли, что признают анафему, наложенную на нынешнего лидера Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. И вряд ли они изменят свое мнение.

Об этом в комментарии сайту "24 канала" заявил глава Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент. Как известно, вместе с вопросом предоставления автокефалии, Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с Патриарха Филарета.

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За предыдущие 27 лет, когда мы говорим о том, что церковное тело в Украине разделяет филаретовский раскол, все поместные церкви без исключения, в том числе – и Константинопольский патриархат – неоднократно заявляли, что признают единого канонического предстоятеля в Киеве – Митрополита Онуфрия, а перед этим – Митрополита Владимира, ныне покойного уже. Все поместные церкви осудили раскольнические действия бывшего Митрополита Филарета. Все признали анафему действительной,

– сказал он.

Архиепископ добавил, что любые рассуждения на эту тему сегодня выглядят как-то странно, поскольку церковь не может менять свои решения в зависимости от того, куда дует ветер и какие политические настроения сейчас бушуют вокруг Стамбула.

"Я уверен, что можно заявлять что угодно, но до каких-то решений и конкретных действий Стамбул не дойдет. Потому что Патриарх Варфоломей, как и любой патриарх, – это ответственный человек, который не может сначала говорить одно, а потом перечеркнуть все свои слова и заявить абсолютно противоположное", – подчеркнул он.

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Что такое анафема и почему РПЦ объявила ее Филарету?

В христианстве этот термин означает отлучение от церкви и объявление пожизненного проклятия.



Филарет инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), остался ее митрополитом (1990-1992).



В 1992 году он принял участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.



На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства.



В 1997 году Московская патриархия объявила анафему Филарету, в частности по политическим мотивам. Тогда же на Апелляцию митрополита Филарета Вселенский Патриархат и другие Поместные Православные Церкви не дали ни утвердительного, ни отрицательный ответ.