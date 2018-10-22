"У РПЦ нет выбора": Варфоломей прокомментировал предоставление автокефалии Украине

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Об этом Варфоломей сказал во время выступления на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, передает ORTHODOXIA.INFO.

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Патриарх подчеркнул, что не собирается отступать под давлением России из-за украинского церковного вопроса. Он прояснил, что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.

Нравится это или нет нашим российским братьям, рано или поздно они будут выполнять решения, которые принял Вселенский Патриарх, потому что у них нет другого выбора,

– отметил Варфоломей.

Священнослужитель также подчеркнул, что прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьх" и про "черную пропаганду" российской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

Что такое прекращение евхаристического общения?

Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является в высшей степени институциональных церковных санкций.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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