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      РПЦ пожаловалась Папе Римскому на Константинополь

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      Встреча Папы Римского с Илларионом
      Встреча Папы Римского с Илларионом / mospat.ru

      Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском и обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" о предоставлении автокефалии УПЦ.

      Об этом сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

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      Особое внимание на встрече было уделено "церковной ситуации" в Украине.

      Митрополит Илларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске,
      – говорится в сообщении.

      Иларион также объявил, что РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церковью из-за действий Константинополя.

      Однако он отметил, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и в дальнейшем развиваться.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение про создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики РПЦ Религия Папа Римский
      Источник: 24 Канал
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