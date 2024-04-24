Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, інформує 24 Канал. Зокрема, він відзначив важливість погодження Конгресом законопроекту щодо фінансування пакетів допомоги для України.

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Росія посилює атаки – Україні потрібна ППО

Відповідаючи на запитання, яка зброя зараз найбільше потрібна Силам оборони України, Кірбі зазначив, що не буде "перерозповідати зміст наступного пакету".

Але, з огляду на те, про що ми всі тут говорили, очевидно, що їм потрібні засоби протиповітряної оборони – ракети-перехоплювачі,

– наголосив представник Білого дому.

Зброя, щоб сповільнити наступ

Також Кірбі зазначив, що українцям потрібна артилерія – 155 (калібр) та уточнив, що зокрема, це дуже потрібно для (військового) командування на землі, "оскільки росіяни продовжують просуватися вперед".

У Білому домі припустили, що ЗСУ могли б використати деякі "інші можливості дальньої дії, як-от HIMARS". Кірбі додав, що останній пакет оборонної допомоги США передали Україні у грудні минулого року, тому відправка нової порції озброєння та амуніції є "критичною".

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному звіті повідомив, що Росія хоче посилити ударну терористичну кампанію по Україні, щоб погіршити матеріально-технічне забезпечення українських військових. Там припустили, що найближчим часом ударів може стати більше.