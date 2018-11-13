Якою вийшла зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП і які питання там обговорювали

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із щонайменше трьома ієрархами Української Православної церкви Московського патріархату. Під час заходу український лідер розповів про свої переговори зі Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні.

13 листопада Президент України Петро Порошенко мав зустрітися з представниками Української православної церкви Московського патріархату, однак у підсумку захід так і не відбувся.

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Щоправда, згодом з’явилася інформація, український гарант усе ж зустрівся з ієрархами цієї церкви, але лише з тими, хто підтримує надання Україні Томосу та створення Єдиної помісної церкви.

Як після завершення перемовин розповів Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, на зустрічі з президентом, яка відбулася у закритому режимі в Українському домі, були присутніми щонайменше три ієрархи УПЦ МП, зокрема митрополит Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко), передає BBC.

За його словами, на зустрічі обговорювались різні питання.

Зокрема, президент розповів про свої переговори зі Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні,

– зазначив фахівець.

Водночас він наголосив, що досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви, а кількість прихильників автокефалії православної церкви в Україні є набагато більшою, аніж кількість присутніх на зустрічі з президентом.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), зі свого боку, переконує, що нічого не знає про цю зустріч.

"З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи – вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким. Якщо це якісь світські заходи та спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва у різних форматах, у цьому немає нічого особливого", – додав священнослужитель.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП заявили, що не відкидають можливість провести повноцінну зустріч з Президентом України Петром Порошенком, але захід має відбуватися на церковній території.



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