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      Якою вийшла зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП і які питання там обговорювали

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      Президент Петро Порошенко зустрівся з ієрархами УПЦ МП: з'явилися деталі
      Президент Петро Порошенко зустрівся з ієрархами УПЦ МП: з'явилися деталі / "5 канал"

      Президент України Петро Порошенко провів зустріч із щонайменше трьома ієрархами Української Православної церкви Московського патріархату. Під час заходу український лідер розповів про свої переговори зі Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні.

      13 листопада Президент України Петро Порошенко мав зустрітися з представниками Української православної церкви Московського патріархату, однак у підсумку захід так і не відбувся.

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      Щоправда, згодом з’явилася інформація, український гарант усе ж зустрівся з ієрархами цієї церкви, але лише з тими, хто підтримує надання Україні Томосу та створення Єдиної помісної церкви.

      Як після завершення перемовин розповів Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, на зустрічі з президентом, яка відбулася у закритому режимі в Українському домі, були присутніми щонайменше три ієрархи УПЦ МП, зокрема митрополит Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко), передає BBC.

      За його словами, на зустрічі обговорювались різні питання.

      Зокрема, президент розповів про свої переговори зі Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні,
      – зазначив фахівець.

      Водночас він наголосив, що досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви, а кількість прихильників автокефалії православної церкви в Україні є набагато більшою, аніж кількість присутніх на зустрічі з президентом.

      Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), зі свого боку, переконує, що нічого не знає про цю зустріч.

      "З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи – вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким. Якщо це якісь світські заходи та спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва у різних форматах, у цьому немає нічого особливого", – додав священнослужитель.

      Нагадаємо, раніше в УПЦ МП заявили, що не відкидають можливість провести повноцінну зустріч з Президентом України Петром Порошенком, але захід має відбуватися на церковній території.

      Історія православної церкви: дивіться відео 


      Томос і створення єдиної помісної церкви в україні: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Томос Єдина помісна церква Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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