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      Порошенко відреагував на відмову Московського патріархату у зустрічі

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      Порошенко закликає УПЦ МП до діалогу
      Порошенко закликає УПЦ МП до діалогу / rian.com.ua

      Президент України Петро Порошенко відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

      Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

      Читайте також: Московський патріархат відмовився брати участь у створенні автокефальної церкви

      В АП підкреслюють, що президент ще кілька тижнів тому ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ МП, запросивши їх до "Українського дому".

      Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить,
      – йдеться в повідомленні.

      В Порошенка також додали, що мова ультиматумів, проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української Помісної Православної Церкви.

      "Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому іти проти волі власного народу – це очевидно шлях в нікуди", – наголосили в АП.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      13 листопада       УПЦ МП вирішили повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Релігія Єдина помісна церква УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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