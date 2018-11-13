Порошенко отреагировал на отказ Московского патриархата во встрече

Президент Украины Петр Порошенко открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Читайте также: Московский патриархат отказался участвовать в создании автокефальной церкви

В АП подчеркивают, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их в "Украинский дом".

Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начали искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит,

– говорится в сообщении.

У Порошенко также добавили, что язык ультиматумов, проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, присланным из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви.

"Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа – это очевидно путь в никуда", – подчеркнули в АП.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев является обязательным.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.



13 ноября УПЦ МП решили полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

История православной церкви: смотрите видео