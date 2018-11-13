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      Московский патриархат отказался участвовать в создании автокефальной церкви

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      Собор УПЦ МП
      Собор УПЦ МП / news.church.ua

      Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается приобщаться к процессу создания автокефальной украинской православной церкви.

      Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

      Читайте также: Встреча Порошенко и епископов УПЦ МП сорвалась: архиереи не приехали

      В опубликованном постановлении Собора епископов Украинской православной церкви Московского патриархата говорится, что это предоставление Томоса "является искусственным, навязанным извне".

      Епископы постановили, что он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

      За таких условий присоединение епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным,
      – отмечается в заявлении.

      Также Собор выступил против изменения названия Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

      "В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренными "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", – говорится в постановлении.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев является обязательным.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Томос Религия УПЦ МП УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
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