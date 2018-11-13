Встреча Порошенко и епископов УПЦ МП сорвалась: архиереи не приехали

Встреча Петра Порошенко с епископами УПЦ МП не состоялась. Архиереи Украинской православной церкви Московского Патриархата так и не прибыли в Украинский дом.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

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Архиепископ отмечает, что Синод Московского патриархата получил из Кремля очевидный намек. По его словам, архиереи решением Синода лишатся должности, если не подчинится распоряжению митрополии.

В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата, приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре,

– отмечает он.

При этом Зоря подчеркнул, что проведение встречи на территории Лавры не планировалось. Однако, по его словам, связанный с депутатом Вадимом Новинским архиерей УПЦ МП Антоний Паканич специально рассылал приглашения на встречу именно в этом месте.

"Это место на момент рассылки письма не было согласовано – чтобы заставить Главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо "сливается" в СМИ", – пишет Зоря.

К тому же, как отмечает архиепископ, одновременно с запланированной встречей в Украинском доме в УПЦ МП умышленно объявили проведение Собора епископов.

Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Выглядит так, что единственная причина внезапного созыва Собора – то, что по Уставу участие в нем для архиереев является обязательным. Поэтому Собор – просто метод удерживать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к Президенту,

– пояснил архиепископ.

Он отмечает, что демонстративный демарш руководства Московского патриархата в Украине устроен для того, чтобы продемонстрировать руководству государства пренебрежение из-за поддержки со стороны Москвы.

Зато "Украинская правда" пишет, что митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) не знает, действительно ли встреча с президентом сорвалась. Такой же ответ дали УП в администрации президента.

Сейчас в помещении Лавры проходит Собор епископов УПЦ МП. Пресс-служба церковного ведомства сообщает, что из 90 епархиальных и викарных архиереев на Соборе присутствуют 83, в частности, митрополит Онуфрий.

По итогам Собора УПЦ МП опубликовала заявление, где говорится, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.

"Это решение Собора епископов было сразу сообщено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался", – сообщили в УПЦ МП.

Российское издание ТАСС пишет, что встреча сорвалась со ссылкой на слова епископа Климента.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев является обязательным.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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