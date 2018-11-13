18:46
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Встреча Порошенко и епископов УПЦ МП сорвалась: архиереи не приехали

      514 Читати новину українською
      Встреча Порошенко и епископов УПЦ МП сорвалась: архиереи не приехали
      / 24 канал

      Встреча Петра Порошенко с епископами УПЦ МП не состоялась. Архиереи Украинской православной церкви Московского Патриархата так и не прибыли в Украинский дом.

      Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

      Читайте также:"Это важное событие": в УПЦ КП прокомментировали встречу Порошенко и епископов УПЦ МП

      Архиепископ отмечает, что Синод Московского патриархата получил из Кремля очевидный намек. По его словам, архиереи решением Синода лишатся должности, если не подчинится распоряжению митрополии.

      В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата, приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре,
      – отмечает он.

      При этом Зоря подчеркнул, что проведение встречи на территории Лавры не планировалось. Однако, по его словам, связанный с депутатом Вадимом Новинским архиерей УПЦ МП Антоний Паканич специально рассылал приглашения на встречу именно в этом месте.

      "Это место на момент рассылки письма не было согласовано – чтобы заставить Главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо "сливается" в СМИ", – пишет Зоря.

      К тому же, как отмечает архиепископ, одновременно с запланированной встречей в Украинском доме в УПЦ МП умышленно объявили проведение Собора епископов.

      Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Выглядит так, что единственная причина внезапного созыва Собора – то, что по Уставу участие в нем для архиереев является обязательным. Поэтому Собор – просто метод удерживать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к Президенту,
      – пояснил архиепископ.

      Он отмечает, что демонстративный демарш руководства Московского патриархата в Украине устроен для того, чтобы продемонстрировать руководству государства пренебрежение из-за поддержки со стороны Москвы.

      Зато "Украинская правда" пишет, что митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) не знает, действительно ли встреча с президентом сорвалась. Такой же ответ дали УП в администрации президента.

      Сейчас в помещении Лавры проходит Собор епископов УПЦ МП. Пресс-служба церковного ведомства сообщает, что из 90 епархиальных и викарных архиереев на Соборе присутствуют 83, в частности, митрополит Онуфрий.

      По итогам Собора УПЦ МП опубликовала заявление, где говорится, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.

      "Это решение Собора епископов было сразу сообщено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался", – сообщили в УПЦ МП.

      Российское издание ТАСС пишет, что встреча сорвалась со ссылкой на слова епископа Климента.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев является обязательным.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП УПЦ МП Единая поместная церковь Томос Религия Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 18:15 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 2666
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сегодня , 18:00 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 43
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сегодня , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 670
      Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      сегодня , 16:02 Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      209
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сегодня , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 836
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Нацкомтелерадио проверит "1+1", ТРК "Украина", "IСTV" и "Тонис"
       15 января 2015 , 23:43 1
      "Мы вместе". Как бойцы привыкают к мирной жизни после войны?
       6 мая 2015 , 01:44
      Автомобилисты платят за ненужный ремонт баснословные суммы: исследование
       30 августа , 19:34
      Футболист Динамо заинтересовал Галатасарай – переход может состояться уже зимой
       12 октября , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук