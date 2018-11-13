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      УПЦ МП разрывает взаимоотношения с Вселенским патриархатом

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      УПЦ МП разрывает взаимоотношения с Константинополем
      УПЦ МП разрывает взаимоотношения с Константинополем / Собор УПЦ МП

      Украинская православная церковь Московского патриархата осуждает решение Константинополя по украинскому церковному вопросу. Следовательно в УПЦ МП решили полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

      Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП.

      Читайте также: Московский патриархат отказался участвовать в создании автокефальной церкви

      Так, в документе от 13 ноября УПЦ МП называет решение Синода Константинопольского Патриархата о предоставлении Томоса Украине "недействительными и не имеющими ни одной канонической силы".

      Там заявляют, что установление юрисдикции Константинополя на территории Украины является следствием "спекулятивной трактовки церковной истории".

      А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов,
      – говорится в постановлении.

      Кроме того, УПЦ МП утверждают, что Константинопольский патриархат стал на путь раскола, "признав раскольников".

      "В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время является невозможным и прекращается", – отмечают в РПЦ.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора, и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео


      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия РПЦ УПЦ КП УПЦ МП Единая поместная церковь Томос
      Источник: 24 Канал
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