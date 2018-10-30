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      "Это не унизительно": в РПЦ рассказали о "братском" урегулировании взаимоотношений с Варфоломеем

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      В РПЦ рассказали о попытке "братского" урегулирования взаимоотношений с Варфоломеем
      В РПЦ рассказали о попытке "братского" урегулирования взаимоотношений с Варфоломеем / Фото из открытых источников

      Русская православная церковь сделала все возможное ,чтобы "по-братски" обсудить с Константинопольским патриархатом вопрос об автокефалии для Украины. Однако патриарх Варфоломей якобы отверг "доказательства Русской церкви".

      Об этом глава РПЦ заявил в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово", пишет ТАСС.

      Читайте также: "Заказали уничтожить": глава РПЦ отметился очередной выдумкой относительно Украины

      Так, Кирилл напомнил, что 31 августа совершил визит в Стамбул, чтобы обсудить обращение Президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху о предоставлении автокефалии Украине.

      Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал – нет, это не унизительно,
      – рассказал он.

      По словам главы РПЦ, он был готов "идти пешком куда угодно", лишь бы предотвратить "такое" развитие событий.

      "Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень – я его так за руку возьму, по-братски скажу, мол, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим ...", – добавил Кирилл.

      Российский патриарх отметил, что был уверен, что сможет донести до собеседника свою позицию, потому что "доводы Российской церкви были убедительными". Однако, по его словам, в Константинополе позицию в отношении Украины выразили довольно резко и радикально.

      Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней,
      – добавил глава РПЦ.

      Он считает, что во время встречи пытался поговорить "от сердца к сердцу", но этот шаг не дал положительных результатов.

      "Но за это уже не наша ответственность", – подчеркнул Кирилл.

      15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

      В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ
      Теги: Религия Единая поместная церковь Томос РПЦ
      Источник: 24 Канал
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