"Заказали уничтожить": глава РПЦ отметился очередной выдумкой относительно Украины

Глава РПЦ Кирилл убежден, что в Украине реализуется глобальный заказ по уничтожению Русской православной церкви.

Только так, по мнению Кирилла, можно объяснить действия Константинополя относительно создания Единой поместной православной церкви в Украине.

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Об этом глава РПЦ заявил в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей (Русской православной, – ред.) церкви – это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так,

– цитирует Кирилла "Интерфакс".

Саму РПЦ ее глава почему-то решил сравнить с "островом свободы".

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", – фантазировал российский патриарх.

Создание Единой поместной православной церкви в Украине он назвал трагедией, "которая выходит за пределы политического поля и имеет мистическое измерение".

Он также рассказал, как его в Москве отговаривали ехать на встречу с Константинопольским патриархом именно в его стамбульской резиденции. Кирилл вспомнил, что позиция по вопросу Украины во время встречи за Варфоломеем в Стамбуле 31 августа ему была высказана "довольно резко и радикально".

15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.

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