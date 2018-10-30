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      "Замовили знищити": глава РПЦ відзначився черговою вигадкою щодо України

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      Глава РПЦ Кирил відзначився черговою вигадкою
      Глава РПЦ Кирил відзначився черговою вигадкою / Фото із відкритих джерел

      Глава РПЦ Кирил переконаний, що в Україні реалізується глобальний замовлення зі знищення Російської православної церкви.

      Тільки так, на думку Кирила, можна пояснити дії Константинополя щодо створення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

      Дивіться також: Як жарти про Кирила та РПЦ привели росіянку у вигнання до України

      Про це глава РПЦ заявив у Москві на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово".

      Ставки дуже великі, і замовлення на руйнування єдності нашої (Російської православної, – ред.) церкви – це замовлення, яке має глобальний вимір. Це не просто боротьба за юрисдикцію, це боротьба за руйнування єдиної потужної православної сили в світі. Коли ми говоримо 150 мільйонів, це дійсно так,
      – цитує Кирила "Интерфакс".

      Саму РПЦ її очільник чомусь вирішив порівняти з "островом свободи".

      "Безсумнівно, комусь треба було нанести удар по цьому острову свободи. Чому я називаю православ'я островом свободи? Тому що ми вільні від глобального обдурення і панування чужих над нами думок", – фантазував російський патріарх.

      Створення Єдиної помісної православної церкви в Україні він назвав трагедією, "яка виходить за межі політичного поля і має містичний вимір".

      Він також розповів, як його у Москві відмовляли їхати на зустріч з Константинопольським патріархом саме в його стамбульській резиденції. Кирил згадав, що позицію щодо питання України під час зустрічі за Варфоломієм в Стамбулі 31 серпня йому було висловлено "досить різко і радикально".

      15 жовтня Російська православна церква оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою.

      В офіційній заяві РПЦ йдеться, що відповідне рішення було ухвалене "у зв'язку з посяганням Константинопольського Патріархату на канонічну територію Російської Православної Церкви" – 11 жовтня у Стамбулі Вселенський патріархат ухвалив рішення щодо надання автокефалії Єдиній помісній церкві в Україні.

      Дивіться відео про історію православної церкви:

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      Теги: Новини України Новини Росії Релігія РПЦ Єдина помісна церква Томос Патріарх Кирил
      Джерело: 24 Канал
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