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      Россия может применить жесткие методы спецслужб для дискредитации Украинской церкви, – эксперт

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      Кремль может использовать завербованных и проплаченных "верующих" для провокаций
      Кремль может использовать завербованных и проплаченных "верующих" для провокаций / Фото из открытых источников

      Реакция РПЦ на предоставление Томоса Украинской единой православной церкви политическая. Разорвав отношения с Вселенским патриархатом РПЦ лишь подчеркнула, что она является главным раскольником.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

      Читайте также: Раскольник православия: что будет с РПЦ после отсоединения от Вселенского патриархата?

      По словам политолога, московский патриарх Кирилл, который приехал в Минск для проведения "объединительного" синода, лишь подчеркнул, что РПЦ – раскольник православия.

      "Белорусский экзархат на самом деле российский. Но своим поведением Кирилл разочаровал белорусских верующих. Российский патриарх отказался от хлеба с солью и общения с белорусскими прихожанами. Кремлю и Кириллу сейчас вообще не до хлеба и соли", – отметил Дымов.

      По его словам, решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом РПЦ приняла, не соблюдая никаких канонических правил.

      Реакция РПЦ на Томос показала, что она является раскольнической церковью. Путин из-за предоставления Украине Томоса даже собрал Совбез, подтверждающий, что православие – часть российской государственной политики. Но этот краеугольный камень русской идентичности выбит из-под ног, –
      заметил Дымов.

      По мнению специалиста, Россия будет делать все, чтобы дискредитировать предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

      Кремль пойдет на все, чтобы дальше играть на раскол Украины и будут продолжать войну против нас. Главное, чтобы наши силовики были готовы. Не исключено, что митрополиту УПЦ МП Онуфрию или другим откровенно промосковским священникам в Украине "вдруг" станет плохо. Не хотелось бы, чтобы традиция российской власти взрывать дома на Каширском шоссе была применена у нас относительно храмов московского патриарха,
      – говорит Валерий Дымов.

      Собственно, подчеркивает эксперт, пресс-секретарь Путина Песков и министр иностранных дел РФ Лавров уже заявили, что Россия пойдет на все, чтобы "защитить русских православных в Украине". Это, говорит Дымов, снова показывает, что УПЦ МП не имеет ничего украинского. Сугубо русская церковь.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Как заявил журналистам по итогам заседания синода глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем". Вслед за Русской и Белорусской православными церквями решение о разрыве с Константинополем приняла и Душанбинская православная церковь, которая собственно и является частью РПЦ.

      Что такое прекращение евхаристического общения?Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

      Теги: Новости политики Единая поместная церковь Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Томос РПЦ Патриарх Кирилл
      Источник: 24 канал
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