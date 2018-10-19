Как шутки о Кирилле и РПЦ привели россиянку в изгнание в Украину

Мария Мотузная, которую россияне обвиняют в экстремизме, переехала, а фактически сбежала в Киев, потому что на родине ее преследуют за религиозные мемы. За четыре картинки в соцсети в отношении женщины начато уголовное производство. И таких дел в России открывают десятки.

Марии Мотузной в Барнауле грозит заключение на пять лет за религиозные мемы, которые она перепостила в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Впрочем, политического убежища женщина просить не собирается. Но все же преимущества свободы слова в Украине уже оценила. К тому же, оценила – буквально: пообещала пообщаться с журналистами позже, и, как оказалось, минимум за 500 евро.

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Четыре шуточных картинки на тему религии и церковников, в частности о крестном ходе православной церкви, студентка сохранила на своей странице "ВКонтакте". Страницу потом удалила и забыла. И вот в мае 2017 к ней пришли с обысками, открыли уголовное дело и внесли ее фамилию в список экстремистов российского "Росинформмониторинга".



Мария Мотузная

"Когда зачитывали обвинение, все смеялись – так абсурдно все выглядело", – заверила Мотузная. Она, мол, призывала к экстремизму и оскорбила чувства верующих. В частности, Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко, студенток юридического факультета Российской академии экономики и публичного управления при президенте Федерации. К слову, по их заявлениям в полицию в Барнауле и ранее открывали дела за мемы.



Анастасия Битнер и Дарья Исаенко спровоцировали появление нескольких уголовных дел за мемы

Даниила Маркина, другого жителя того же Барнаула, продолжают судить за сравнение Иисуса с героем американского сериала "Игра Престолов". Его квартиру обыскали, забрали технику.



В сети начали собирать мемы, которые реально фигурируют в уголовных делах

Наказание за оскорбление религиозных чувств ввели в России после провокационного выступления группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2014-м. Максимальный срок – три года. Правозащитники говорят, что роль Русской православной церкви в делах государства все больше усиливается. Поэтому если раньше эту статью УК использовали против представителей маргинальных групп, откровенных неонацистов, то теперь она стала средством борьбы со всеми несогласными. За время действия статьи приговоров было 12, и только за первую половину 2018 года – уже шесть обвиняемых.

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Тем временем в Украине о церкви и вере шутят открыто. На волне разговоров о предоставлении томоса в Facebook появилось немало сатирических страниц. Например, страница "Горящей церкви Матриархального Патриархата". Ее авторы просто собираются за пивом и шутят в соцсетях.



На волне разговоров о предоставлении томоса в Facebook появилось немало сатирических страниц

А после решения синода Вселенского патриархата в Стамбуле о создании автокефалии в Украине киевлян в том же Facebook приглашали на "Томос велкам пати". Обещали кагор, салют из церковных свечей и духовную техно-музыку. Шутку вовремя удалили, пока любители юмора и танцев таки не начали собираться.