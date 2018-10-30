"Це не принизливо": у РПЦ розповіли про спробу "братського" врегулювання взаємин з Варфоломієм

Російська православна церква зробила все можливе, щоб "по-братськи" обговорити з Константинопольським патріархатом питання щодо автокефалії для України. Проте патріарх Варфоломій нібито відкинув "докази Російської церкви".

Про це глава РПЦ заявив у Москві на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово", пише ТАСС.

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Так, Кирил нагадав, що 31 серпня здійснив візит до Стамбулу, аби обговорити звернення Президента України Петра Порошенка до Константинопольського патріарха щодо надання автокефалії Україні.

Хтось мені з колег сказав: не треба їхати, це принизливо. А я подумав – ні, це не принизливо,

– розповів він.

За словами голови РПЦ, він був готовий "пішки йти куди завгодно", аби тільки запобігти "такому" розвитку подій.

"Навіть коли я відчував, що емоційний рівень мого співрозмовника починає перевищувати допустимий рівень – я його так за руку візьму, по-братськи скажу, мовляв, давайте спокійніше, ну, давайте поговоримо ...", – додав Кирил.

Російський патріарх зазначив, що був впевнений, що зможе донести до співрозмовника свою позицію, тому що "доводи Російської церкви були переконливими". Однак, за його словами, у Константинополі позицію щодо України висловили досить різко і радикально.

Але все-таки ще раз хочу сказати: надія вмирає останньою,

– додав голова РПЦ.

Він вважає, що під час зустрічі намагався поговорити "від серця до серця", але цей крок не дав позитивних результатів.

"Але за це вже не наша відповідальність", – наголосив Кирил.

15 жовтня Російська православна церква оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою.



В офіційній заяві РПЦ йдеться, що відповідне рішення було ухвалене "у зв'язку з посяганням Константинопольського Патріархату на канонічну територію Російської Православної Церкви" – 11 жовтня у Стамбулі Вселенський патріархат ухвалив рішення щодо надання автокефалії Єдиній помісній церкві в Україні.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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