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      Автокефалія для України: ще одна церква втрутилась у конфлікт між РПЦ і Константинополем

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      Румунська православна церква закликала Константинополь і РПЦ знайти ршення щодо України
      Румунська православна церква закликала Константинополь і РПЦ знайти ршення щодо України / Фото з відкритих джерел

      Румунська православна церква закликала Константинополь і РПЦ знайти загальне рішення проблеми автокефалії Української православної церкви.

      Про це повідомляє прес-служба  Румунської патріархії за підсумками засідання Священного собору.

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      Так, священнослужителі закликали Константинополь та РПЦ "зберігати єдність віри та адміністративно-пастирську свободу". 

      З урахуванням недавнього розвитку церковної ситуації в Україні Святий Синод повторює рекомендацію від 24 травня 2018 року, щоб Константинопольский патріархат та Московський патріархат разом знайшли рішення, зберігаючи єдність віри та адміністративно-пастирську свободу, оскільки вони притаманні православ'ю,
      – мовиться в повідомленні.

      Румунська патріархія також наголосила на потребі збереження єдності шляхом "спільної відповідальності та співпраці між місцевими православними церквами, шляхом розвитку діалогу та синодальності на панправославному рівні".

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ РПЦ І КОНСТАНТИНОПОЛЕМ ПІСЛЯ НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ УПЦ: ХРОНІКА
      Теги: Новини України Новини політики Томос Релігія РПЦ Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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