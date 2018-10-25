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      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу

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      Конфлікт між настоятелем УАПЦ Макарієм та предстоятелем УПЦ КП Філаретом
      Конфлікт між настоятелем УАПЦ Макарієм та предстоятелем УПЦ КП Філаретом / Spzh.news

      Прийдешнє Різдво Христове відзначатимемо вже у власній помісній церкві. Але це стане можливим, якщо святі отці не саботуватимуть проведення Собору – там мають обрати настоятеля української Православної церкви, якому представник Вселенського Патріархату урочисто вручить Томос.

      Утім, в нас так не буває, щоб українці поміж собою не пересварилися на фініші. Виходить так, що ми здатні спільно бити зовнішнього ворога (це нас об'єднує й надихає), але тільки зовнішня загроза подолана – українці поміж собою беруться з'ясовувати – хто з них найбільше зробив для перемоги й хто саме має більше прав на гетьманську булаву. 

      Читайте також: Томос про автокефалію: що це означає для українців

      Така ж ситуація в нас зараз із церквою. Ми начебто вже виграли раунд у боротьбі з Російською православною церквою та Московським патріархатом, змогли переконати Константинополь дати нам Томос. А тепер, коли потрібно зробити завершальний крок для остаточної перемоги над кремлівською РПЦ, – українські святі отці пересварилися між собою у з'ясуванні, хто з них більше зробив для церкви і хто її зрештою має очолити.

      Нині маємо конфлікт між настоятелем УАПЦ Макарієм та предстоятелем УПЦ КП Філаретом – сперечаються вони тепер за назву й статут майбутньої церкви. Філарет каже – все вирішимо на Соборі, а от Макарій наполягає, що без попереднього узгодження спірних питань скликати Собор немає жодного сенсу, адже дату Собору призначити не можуть. Скільки саме триватиме узгодження розбіжностей між святими отцями – достеменно невідомо.

      Відтак представник Константинополя стоятиме на сцені посеред Майдану з тим Томосом в руках й не знатиме, кому саме його вручати, а натовп в рясах перед ним буде чубитися за право першим вирвати його з рук.

      І якщо думаєте, що це вигадана ситуація – то це не зовсім так. Більше того, таке вже було в українській історії. Сто років тому, коли більшовицька армія наступала на Київ, наші тодішні очільники замість того, аби спільно організовувати спротив й давати відсіч, потонули у внутрішніх чварах й ділили владу.

      Зрештою – програли усі. Тож, Московському патріархату та Російській православній церкві натепер можна і не поспішати із вивезенням з українських храмів ікон та прикрас з золота, можна їм не поспішати із організацію хрестових походів на Київ та набором "тітушок" до так званих "церковних дружин захисту".

      Можна росіянам не поспішати – бо українці й самі готові все зіпсувати, зупинившись буквально за крок до фінішу – бо пересварилися, хто ж саме з них отримуватиме винагороду за спільну перемогу.

      Читайте також: Що таке Томос в релігії та як він виглядає

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: УПЦ МП УПЦ КП Томос Новини України Публікації
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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