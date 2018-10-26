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      Автокефалия для Украины: еще одна церковь вмешалась в конфликт между РПЦ и Константинополем

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      Румынская православная церковь призвала Константинополь и РПЦ найти решение относительно Украины
      Румынская православная церковь призвала Константинополь и РПЦ найти решение относительно Украины / Фото из открытых источников

      Румынская православная церковь призвала Константинополь и РПЦ найти общее решение проблемы автокефалии Украинской православной церкви.

      Об этом сообщает пресс-служба Румынской патриархии по итогам заседания Священного собора.

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      Так, священнослужители призвали Константинополь и РПЦ "хранить единство веры и административно-пастырскую свободу".

      С учетом недавнего развития церковной ситуации в Украине Святой Синод повторяет рекомендацию от 24 мая 2018 года, чтобы Константинопольский патриархат и Московский патриархат вместе нашли решение, сохраняя единство веры и административно-пастырскую свободу, поскольку они присущи православию,
      – говорится в сообщении.

      Румынская патриархия также отметила необходимость сохранения единства путем "совместной ответственности и сотрудничества между местными православными церквями, путем развития диалога и синодальности на панправославному уровне".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РПЦ И КОНСТАНТИНОПОЛЕМ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛИИ УПЦ: ХРОНИКА
       
      Теги: Новости политики Новости Украины Единая поместная церковь Религия РПЦ Томос
      Источник: 24 Канал
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