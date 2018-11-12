Коли єдина помісна церква в Україні буде відзначати Різдво: відповідь УПЦ КП

Єдина помісна церква, яку за сприяння Вселенського патріархату створюють в Україні, не розглядає питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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"Засоби масової російської пропаганди без вказівки найменших доказів або посилань подають у стрічці своїх "новин" як "факт", що єдина помісна УПЦ нібито "буде використовувати новий стиль" церковного календаря. Абсолютно очевидно, що це інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки і недовіру серед православних в Україні", – наголосив архієпископ.

Він зауважив, що ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але й численних опонентів.

Офіційно хочу повідомити, що питання переходу на новий календар не порушується і не розглядається в процесі об'єднання і в зв'язку з наданням Томосу. Кожна автокефальна церква самостійно вирішує календарне питання і жодних розпоряджень або вимог цього в Томосі, які надавалися Вселенським Патріархатом у ХХ столітті, не встановлювалося,

– підкреслив Євстратій Зоря.

За його словами, поширення інформації про нібито зміну дати святкування Різдва, яке мали б впровадити у зв'язку зі створенням єдиної автокефальної православної церкви, є лише "інформаційною провокацією з московським корінням".

Священослужитель також нагадав, що у 2017 році законом України 25 грудня було визнано святковим днем.

"І всі, хто бажає святкувати в цей день згідно зі своїми переконаннями – мають можливість робити це й зараз, питання томосу та автокефалії з цим ніяк не пов'язане", – підсумував він.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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