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      Коли єдина помісна церква в Україні буде відзначати Різдво: відповідь УПЦ КП

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      Єдина помісна церква не розглядає перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня
      Єдина помісна церква не розглядає перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня / Фото з відкритих джерел

      Єдина помісна церква, яку за сприяння Вселенського патріархату створюють в Україні, не розглядає питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

      Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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      "Засоби масової російської пропаганди без вказівки найменших доказів або посилань подають у стрічці своїх "новин" як "факт", що єдина помісна УПЦ нібито "буде використовувати новий стиль" церковного календаря. Абсолютно очевидно, що це інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки і недовіру серед православних в Україні", – наголосив архієпископ.

      Він зауважив, що ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але й численних опонентів.

      Офіційно хочу повідомити, що питання переходу на новий календар не порушується і не розглядається в процесі об'єднання і в зв'язку з наданням Томосу. Кожна автокефальна церква самостійно вирішує календарне питання і жодних розпоряджень або вимог цього в Томосі, які надавалися Вселенським Патріархатом у ХХ столітті, не встановлювалося,
      – підкреслив Євстратій Зоря.

      За його словами, поширення інформації про нібито зміну дати святкування Різдва, яке мали б впровадити у зв'язку зі створенням єдиної автокефальної православної церкви,  є лише "інформаційною провокацією з московським корінням".

      Священослужитель також нагадав, що у 2017 році законом України 25 грудня було визнано святковим днем.

      "І всі, хто бажає святкувати в цей день згідно зі своїми переконаннями – мають можливість робити це й зараз, питання томосу та автокефалії з цим ніяк не пов'язане", – підсумував він.

       

       

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ КП Різдво Єдина помісна церква Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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