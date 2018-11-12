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      Когда единая поместная церковь в Украине будет отмечать Рождество: ответ УПЦ КП

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      Единая поместная церковь не рассматривает перенос Рождества с 7 января на 25 декабря
      Единая поместная церковь не рассматривает перенос Рождества с 7 января на 25 декабря / Фото из открытых источников

      Единая поместная церковь, которую за содействия Вселенского патриархата создают в Украине, не рассматривает вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

      Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

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      "Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине", – подчеркнул архиепископ.

      Он отметил, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

      Официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких распоряжений или требований этого в Томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось,
      – подчеркнул Евстратий Зоря.

      По его словам, распространение информации о якобы изменении даты празднования Рождества, которое имели бы внедрить в связи с созданием единой автокефальной православной церкви, является лишь "информационной провокацией с московским корнями".

      Священнослужитель также напомнил, что в 2017 году законом Украины 25 декабря было признано праздничным днем.

      "И все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан", - подытожил он.

       

       

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Рождество Единая поместная церковь Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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