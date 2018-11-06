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      "Тяжелые последствия и усиление противостояния": в РПЦ снова угрожают Украине из-за автокефалии

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      В РПЦ пригрозили Украине "усилением противостояния" из-за автокефалии
      В РПЦ пригрозили Украине "усилением противостояния" из-за автокефалии / Фото из открытых источников

      В РПЦ считают, что процесс создания новой независимой церкви на Украине происходит из-за грубого вмешательства политиков в дела религии. Там утверждают, что это "усиливает гражданское противостояние" в стране.

      Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет итальянское издание SIR.

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      Русский митрополит считает, что "попытки властей Украины переформатировать" религиозную ситуацию будут иметь тяжелые последствия.

      Попытки государственной власти Украины переформатировать религиозную ситуацию вопреки мнению большинства верующих будут иметь тяжелые последствия для гражданского мира в стране, который и так раздирают противостоянием,
      – считает он.

      Представитель РПЦ раз обвинил Константинополь в принятии решения "о легитимизации украинских раскольников".

      "То, что он сопровождал свои беззаконные деяния лицемерным призывом воздержаться от насилия, недавно Патриарх Сербский Ириней метко назвал "закрытием глаз перед предполагаемыми последствиями собственных поступков и пилатовским умыванием рук", – заявил российский митрополит.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       
      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь РПЦ УПЦ МП УПЦ КП Томос
      Источник: 24 Канал
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