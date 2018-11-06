"Важкі наслідки і підсилення протистояння": у РПЦ знову пригрозили Україні через автокефалію

У РПЦ вважають, що процес створення нової незалежної церкви на Україні відбувається через грубе втручання політиків у справи релігії. Там стверджують, що це "підсилює громадянське протистояння" в країні.

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, пише італійське видання SIR.

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Російський митрополит вважає, що "спроби влади України переформатувати" релігійну ситуацію матимуть важкі наслідки.

Спроби державної влади України переформатувати релігійну ситуацію всупереч думці більшості вірян матимуть важкі наслідки для громадянського миру в країні, який і так роздирають протистоянням,

– вважає він.

Представник РПЦ вкотре звинуватив Константинополь у прийнятті рішення "про легітимізацію українських розкольників".

"Те, що він супроводив свої беззаконні діяння лицемірним закликом утриматися від насильства, недавно Патріарх Сербський Іриней влучно назвав" закриттям очей перед передбачуваними наслідками власних вчинків і пілатовскім умиванням рук", – заявив російський митрополит.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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