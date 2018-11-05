Ще одна церква заговорила про собор для скасування рішення Константинополя щодо автокефалії

Православні церкви повинні продовжити Критський собор, на якому можна буде скасувати рішення Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії Україні.

Про це заявив митрополит Чорногорський і Приморський Амфілохій, пише ТАСС.

Читайте також: Відповідь Константинополю: у РПЦ обіцяють відкривати нові парафії за кордоном

Митрополит стверджує, що "єдиним вирішенням українського питання" було б проведення Критського (Всеправославного - 24 канал) собору.

"Собор повинен винести остаточне рішення, хто може давати автокефалію, і цим вирішити питання України і інших схожих явищ", – сказав він.

Митрополит пояснив, що йдеться про прийняття рішень собору, які нібито вже були "попередньо прийняті" в Женеві у 2009 році. До того ж, за його словами, на соборі мають підняти тему надання автокефалії.

Так, за словами одного із ієрархів Сербської православної церкви, "Константинополь більше немає тих прав, які він мав у свій час, одноосібно давати автокефалію".

Амфілохій стверджує, що Константинопольський патріарх підписав у Женеві в 2009 році документ, який засвідчує те, що нібито лише «церква-мати» може надавати автокефалію.

Тоді він (Константинопольський патріарх – 24 канал) повинен прийняти, що тільки Московський патріархат, до якого належить Київ уже 300 років, має право, якщо вважатиме за потрібне, надати автокефалію українській церкві. Але це повинна запропонувати Російська православна церква, а решта церкви розглянуть і приймуть це,

– заявив владика Чорногорської-Приморський.

На його думку, якщо "розкольники" в Україні покаються, то Московський патріархат може і зняти анафему заради нормального функціонування церкви.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Що таке Критський (Всеправославний) собор?

Це собор предстоятелів і представників визнаних помісних Православних церков, що відбувався 19—26 червня 2016 року на грецькому острові Крит. Всеправославний собор не був заявлений як Вселенський, тому що в останній момент у ньому відмовилися брати участь чотири з 14-ти наявних автокефальних православних Церков: Антіохійська (Сирійська), Болгарська, Грузинська та Російська. Крім цього, в Соборі не планувалась участь Римо-Католицької Церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Історія православної церкви: дивіться відео