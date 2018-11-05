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      Відповідь Константинополю: у РПЦ обіцяють відкривати нові парафії за кордоном

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      У РПЦ обіцяють відкривати нові парафії "на потреби вірян"
      У РПЦ обіцяють відкривати нові парафії "на потреби вірян" / Фото з відкритих джерел

      Російська православна церква розглядає можливість відкриття додаткових парафій за кордоном. Такі прохання нібито висловлюють віряни церкви через дії Константинопольського патріархату в Україні.

      Про це заявив керівник Управління Московської патріархії із закордонних установ архієпископ Віденський і Будапештський Антоній, пише ТАСС.

      Читайте також: Москва має визнати право України на автокефалію, – Варфоломій

      "У нинішній ситуації, коли Константинопольський патріархат вступив в спілкування з позбавленим священного сану і чернецтва колишнім митрополитом Філаретом, на якого наклали анафему, він сам таким чином став на шлях розколу, ототожнивши себе з розкольниками", – заявляє він.

      Російський архієпископ стверджує, що віряни РПЦ, які раніше відвідували парафії Константинопольського патріархату, "скеровують велику кількість звернень на ім'я Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Кирила".

      Вони просять, щоб РПЦ піклувалась про наших співвітчизників, які проживають в різних куточках Землі, скеровувала би священиків, організовувала парафіяльне життя з тим, щоб наші парафіяни не були позбавлені пастирської опіки і можливості брати участь у церковних таїнствах,
      – додав архієпископ.

      За словами представника РПЦ, Московський патріархат вивчає можливість відкриття додаткових парафій в тих місцях, де самі співвітчизники нібито нас це просять. Окрім того, він зазначив, що особливо актуальним це питання є для тих місць, де немає парафій Московського патріархату, але присутні парафії Константинопольського.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Єдина помісна церква РПЦ Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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