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      Ответ Константинополю: в РПЦ обещают открывать новые приходы за рубежом

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      В РПЦ обещают открывать новые приходы "на нужды верующих"
      В РПЦ обещают открывать новые приходы "на нужды верующих" / Фото из открытых источников

      Русская православная церковь рассматривает возможность открытия дополнительных приходов за рубежом. Такие просьбы якобы выражают верующие церкви из-за действий Константинопольского патриархата в Украине.

      Об этом заявил руководитель Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, пишет ТАСС.

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      "В нынешней ситуации, когда Константинопольский патриархат вступил в общение с лишенным священного сана и монашества бывшим митрополитом Филаретом, на которого наложили анафему, он сам таким образом стал на путь раскола, отождествив себя с раскольниками", – заявляет он.

      Российский архиепископ утверждает, что верующие РПЦ, которые ранее посещали приходы Константинопольского патриархата, "направляют большое количество обращений на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

      Они просят, чтобы РПЦ заботилась о наших соотечественниках, проживающих в разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырской опеки и возможности участвовать в церковных таинствах,
      – добавил архиепископ.

      По словам представителя РПЦ, Московский патриархат изучает возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники якобы нас это просят. Кроме того, он отметил, что особенно актуальным этот вопрос является для тех мест, где нет приходов Московского патриархата, но присутствуют приходы Константинопольского.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Единая поместная церковь Томос РПЦ Новости политики Религия
      Источник: 24 Канал
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