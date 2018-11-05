Москва має визнати право України на автокефалію, – Варфоломій

Україна має право на створення автокефальноїї православної церкви. Тому, Російська православна церква повинна визнати це право українців.

Про це сказав Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з митрополитом Неакрінійським і Каламарійським Іустином, який підтримав дії патріарха, передає ТАСС.

Зазначимо, Неакрінійська і Каламарійська митрополія – ​​єпархія Елладської православної церкви, підпорядкована також Константинопольській православній церкві з центром в Каламар'ї, передмісті Салонік.

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"Проблема України стала причиною, тому що ми зіткнулися з братською Церквою Росії", – зазначив Варфоломій.

За його словами, Вселенський Патріархат колись звільнив багато народів на Балканах і послабив себе, але визнав їхнє право на внутрішнє самоврядування, незалежність, автокефалію, та видав їм відповідні томоси про створення помісних автокефальних церков.

Так і Москві варто було б визнати, що український народ, який вона способом не православним отримала на кілька століть в свою юрисдикцію, або точніше в управління, що цей майже п'ятдесятимільйонний народ має право на церковну незалежність, на автокефалію,

– наголосив Варфоломій.

Він також стверджував, що "церква-мати з любов’ю бажала зцілити розкол, який був створений там (в Україні), але не з її вини, а з вини інших, і відновити наших українських православних братів в канонічності і євхаристійному спілкуванні з усіма святими православними церквами".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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