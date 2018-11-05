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      Москва должна признать право Украины на автокефалию, – Варфоломей

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      Варфоломей призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию
      Варфоломей призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию / Фото из открытых источников

      Украина имеет право на создание автокефальной православной церкви. Поэтому, Русская православная церковь должна признать это право украинцев.

      Об этом сказал Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, поддержавшим действия патриарха, передает ТАСС.

      Отметим, Неакринийская и Каламарийская митрополия – епархия Элладской Православной церкви, подчиненная также Константинопольской Православной Церкви с центром в Каламарье, пригороде Салоник.

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      "Проблема Украины стала причиной, потому что мы столкнулись с братской Церковью России", – отметил Варфоломей.

      По его словам, Вселенский Патриархат когда освободил многие народы на Балканах и ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость, автокефалию, и выдал им соответствующие томоса о создании поместных автокефальных церквей.

      Так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько веков в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию,
      – отметил Варфоломей.

      Он также утверждал, что "церковь-мать с любовью желала исцелить раскол, который был создан там (в Украине), но не по ее вине, а по вине других, и восстановить наших украинских православных братьев в каноничности и евхаристическом общении со всеми святыми православными церквами".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение о создании Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Религия Единая поместная церковь Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия РПЦ
      Источник: 24 Канал
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