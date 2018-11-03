РПЦ не может прятаться под названием "украинская" церковь, – Филарет

В Украине должна быть только одна православная церковь. Поэтому, РПЦ не может скрываться под названием "Украинская церковь", если по сути, она является российской и защищает интересы РФ.

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире "Радио Свобода".

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"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь, и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения завершают на церковнославянском языке, проповедь – на русском языке, защищают интересы на востоке русские", – подчеркнул он.

Священнослужитель подтвердил, что подразумевает Московский патриархат в Украине.

"Они должны честно назвать себя тем, кем они являются. Ведь это русская православная церковь, потому что защищает интересы России", – подчеркнул глава УПЦ КП.

Также, Филарет прокомментировал заявление официального представителя УПЦ МП Николая Данилевича. Накануне, он враждебно отреагировал на изменение названия УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине" и заявил, что это является чистой воды рейдерством (захватом).

Никакого рейдерства не будет. Этого хочет Москва. И таким образом создать основания для вмешательства во внутренние дела Украины. Так же, вспомним, как началась война на востоке. "Защищали" русскоязычное население. А сейчас хотят создать условия для "защиты" православных. А мы, зная это, не хотим дать повода для вмешательства в наши внутренние дела. И поэтому никакого насильственного захвата храмов не будет, а будет свободный переход желающих. А кто не хочет, будут оставаться в Русской православной церкви,

– подытожил Филарет.

Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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