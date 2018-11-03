21:01
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, сегодня
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      РПЦ не может прятаться под названием "украинская" церковь, – Филарет

      243 Читати новину українською
      Филарет прокомментировал смену названия УПЦ МП в Украине
      Филарет прокомментировал смену названия УПЦ МП в Украине / Фото из открытых источников

      В Украине должна быть только одна православная церковь. Поэтому, РПЦ не может скрываться под названием "Украинская церковь", если по сути, она является российской и защищает интересы РФ.

      Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире "Радио Свобода".

      Читайте также: "Константинополя 565 лет нет": в УПЦ МП ответили на том, что они прекращают существование

      "Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь, и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения завершают на церковнославянском языке, проповедь – на русском языке, защищают интересы на востоке русские", – подчеркнул он.

      Священнослужитель подтвердил, что подразумевает Московский патриархат в Украине.

      "Они должны честно назвать себя тем, кем они являются. Ведь это русская православная церковь, потому что защищает интересы России", – подчеркнул глава УПЦ КП.

      Также, Филарет прокомментировал заявление официального представителя УПЦ МП Николая Данилевича. Накануне, он враждебно отреагировал на изменение названия УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине" и заявил, что это является чистой воды рейдерством (захватом).

      Никакого рейдерства не будет. Этого хочет Москва. И таким образом создать основания для вмешательства во внутренние дела Украины. Так же, вспомним, как началась война на востоке. "Защищали" русскоязычное население. А сейчас хотят создать условия для "защиты" православных. А мы, зная это, не хотим дать повода для вмешательства в наши внутренние дела. И поэтому никакого насильственного захвата храмов не будет, а будет свободный переход желающих. А кто не хочет, будут оставаться в Русской православной церкви,
      – подытожил Филарет.

      Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ МП РПЦ УПЦ КП Новости политики Новости России Украина – Россия Религия Филарет
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      сегодня , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сегодня , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      сегодня , 18:59 "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сегодня , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      сегодня , 17:00 Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук